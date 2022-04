Suur liitumine meditsiinivaldkonnas. Qvalitas ja Unimed moodustavad Eesti suurima erakliinikute võrgustiku

„Näeme, et põhilised väljakutsed Eesti tervishoius on praegu tervishoiutöötajate puudus, pikad ravijärjekorrad ja ka elukohast sõltuv ligipääs terviseteenustele. Saame Eesti suurima erakliinikute võrguna toetada riiki ja tervisekassat nende probleemide lahendamisel. Qvalitas ja Unimed suudavad koos kiiremini laiendada pakutavate terviseteenuste hulka ja avada lisaks 17 ühisele esindusele uusi kliinikuid üle Eesti. Samuti on koos efektiivsem teha investeeringuid oluliste meditsiiniliste uuringuseadmete ja muu kõrgtehnoloogia hankimiseks, mis on vajalik uue põlvkonna teenuste arendamiseks ja on seni olnud jõukohane vaid riiklikele haiglatele,” sõnas Qvalitase juhatuse esimees Tõnu Velt.

Qvalitase ja Unimedi arstid pakuvad Eestis unikaalsena üld- ja eriarstiabi, töötervishoiu ning kõiki hambaravivaldkonna teenuseid, mille kaudu suudetakse patsiendini tuua terviklik ja kõiki meditsiinivaldkondi kaasav tervishoiuteenus. „Oleme harjunud mõtlema, et hambaravi on ülejäänud tervishoiusüsteemist justkui eraldi, aga tegelikult on perearsti järel kõige enam külastatud just hambaarst. Unimedi ja Qvalitase liitumisega tahame tuua hambaraviteenused patsiendile veelgi lähemale ja siduda need teiste vajalike terviseteenustega. Töötame koos selle nimel, et toetada patsienti kogu meie meditsiinispetsialistide tiimiga üle kõigi erialade – nii on tema tervis ja heaolu terviklikult fookuses,” märkis Unimedi juhatuse liige Marja-Liisa Alop.