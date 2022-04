Bercmani käive kerkis Krakuli toel esimeses kvartalis ligi 300 000 euroni

Bercman on 2016. aastal asutatud süvatehnoloogia ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on liiklusohutust suurendavate toodete ja teenuste arendamine ja müümine. Bercmani missioon on elimineerida liiklussurmad ja visioon saada rahvusvaheliselt juhtivaks partneriks targa linna lahenduste turul. Lisaks soovime kaasa aidata isejuhtivate sõidukite levikule. Võttes arvesse tulevikuväljavaateid automaatsete ja autonoomsete sõidukite leviku osas, usub ettevõte, et valdkonna areng on paljulubav ning pakub häid võimalusi ettevõtte kiireks globaalseks laienemiseks. Bercmani gruppi kuulub asjade interneti ja autonoomsete süsteemide arendusettevõte Krakul OÜ.