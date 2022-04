Võrreldes kahte viimast aastat on selge, et kontode arv, kes omab Tallinna börsiettevõtteid kasvanud hüppeliselt. Kolm peamist põhjust on 2020. Aastal alguse saanud koroona kriisist tulnud järsk langus, kus nähti head sisenemise võimalust, seejärel pensionirahade vabaks laskmine ja mingil määral mängis rolli baltikumi aktsiate teenustasude kaotamine. Kõige populaarsemad on...