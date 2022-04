Baltika kahjum vähenes, kuid omakapital ei vasta jätkuvalt nõuetele

Baltika omakapital langes esimese kvartali lõpuks enam kui ühe miljoni euroga miinusesse. Sellega ei ole ettevõtte omakapital vastavuses Äriseadustiku nõudega, mis näeb ette, et omakapital peab moodustama aktsiakapitalist 50%. Nõudega ei ole Baltika vastavuses olnud aga juba ligi aasta aega. Kui mullu lubas ettevõtte enda kvartaliaruandes puudujäägiga tegeleda 2021. aasta lõpuks, siis nüüd lubatakse seda teha 2022. aasta lõpuks.

„Numbritele lisaks on oluline teada, et eelmise aasta esimeses kvartalis olid meie poed Leedus ja Lätis pea täielikult suletud. Samuti vähendasime võrreldes aastatagusega kaupluste arvu 19 võrra 29 kaupluseni ning oleme müünud pea täielikult läbi veel eelmise aasta alguses müükidest suure osa moodustanud Baltmani ja Montoni toodangu. Selle aasta esimeses kvartalis on meie klientide tarbimiskindlust samas oluliselt mõjutanud veebruaris alanud sõda Ukrainas,“ lisas Perini.