Kas e-kaubanduse turg tõepoolest kukub?

E-kaubandusega tegelevad inimesed Eestis on muutunud viimasel ajal üsna murelikuks turu statistikat arutades. Paljud poepidajad on märganud, et tehingumahud on püsinud stabiilselt samal tasemel juba pikemat aega, isegi langenud. Varasemat kasvu enam ei paista.