Coop Panga laenuportfell ületas miljardi euro piiri

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul mõjus nii laenu- kui hoiuseportfelli kasv positiivselt panga tulemustele. „Käesoleva aasta esimeses kvartalis ületas Coop Panga laenuportfell ühe miljardi euro piiri. See oli üks viiest eesmärgist, mille seadsime endale 2019. aasta sügisel börsile tulles ning lubasime investoritele täita hiljemalt 2022. aasta lõpuks,“ märkis Rink.

Coop Panga neto laenuportfell kasvas 2022. aasta I kvartalis 87 miljoni euro võrra, ulatudes 1,04 miljardi euroni. Eelmise aasta I kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 344 miljoni euro võrra ehk 50%.

Coop Panga hoiuste maht kasvas kvartaliga 50 miljoni euro ehk 5% võrra, ulatudes 1,15 miljardi euroni. Võrreldes 2021. aasta I kvartaliga on hoiuste maht kasvanud 300 miljoni euro võrra ehk 35%.

Coop Pank teenis I kvartalis 3,5 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 23% rohkem kui aasta tagasi ja 6% suurem kui eelmises kvartalis. Panga kulude ja tulude suhe oli I kvartalis 54% ja omakapitali tootlus 12,3%.

„Ettevõtete finantseerimise suunal tegime ühe läbi aegade tugevaima kvartali. Samas näeme, et kestev sõda on avaldanud mõju ettevõtjate kindlustundele. Teadmatus tuleviku osas, toorme kättesaadavuse halvenemine, energiakandjate hinnatõus, jätkuvad tarneahelate tõrked – kõik see sunnib ettevõtjaid oma tehtud investeerimisplaane ümber hindama ja korrigeerima. Eelnevast lähtuvalt kajastub meie kvartalitulemustes ka erakorraline provisjon sõja mõjudest tingitud võimalike laenukahjumite katteks summas 0,7 miljonit eurot,“ lausus Rink.