Suure investeeringu kaasanud Eesti iduettevõte teeb olulise muudatuse logistika saatelehtede osas

Waybilleriga on liitunud ligi 6000 ettevõtet Eestist ning edasi on ettevõte laienemas Skandinaaviasse. Investeeringu teinud ASI tegevjuht Tauno Tats näeb Waybilleril suurt tulevikku. „Mitmete suurte tegijate nagu näiteks Nordecon ja TREV-2 südamed võitnud Waybiller on ennast Eestis selgelt tõestanud. Usume, et sama märkimisväärne edu saadab firmat ka Skandinaavias ning see on alles algus,“ rääkis Tats ettevõtte plaanidest.