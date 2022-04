Tesla lubab kahe aasta pärast toota robot-taksosid

“Võimalik, et me suudame jänese kübarast välja tõmmata,” märkis Musk kolmapäeval peetud konverentsikõnes analüütikutega. “III ja IV kvartal tulevad oluliselt kõrgemad,” märkis ta.

“Kulude kokkuhoid on kriitilise tähtsusega, sest me usume, et Tesla kasutab lõpuks kulude kokkuhoidu, et madalama hinnaga sõidukeid rahastada,” märkis Levy.