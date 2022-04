Robuse aktsia avanes massiivse allahindlusega ning kauplemine peatati

Turuhinnaga tehingukorraldus vs limiithinnaga tehingukorraldus

Turuhinnaga tehingukorralduse puhul tuleb meeles pidada, et kui tehingu tegemise hetkeks on väärtpaberi hind muutunud rohkem kui soovitud, siis tehakse tehing ikkagi ära. Sellest ka nimetus: turuhinnaga tehing.

Kui on soov seda riski maandada, tasub igal juhul sisestada order limiithinnaga ehk määrata hinnapiir. See tähendab, et ost või müük tehakse kas investori poolt määratud hinnaga või määratud hinnast parema hinnaga, sõltuvalt turul olevatest teistest orderitest.