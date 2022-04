Euroopa liit palub: küta vähem ja sõida targemalt, sest just nii vähendad energiasõltuvust Venemaast

Bloomberg vahendab, kuidas koostöös Rahvusvahelise Energiaagentuuriga (IEA) kirjeldas riikide ühendus üheksat sammu, mida tarbijad saavad kasutusele võtta: alates kütte vähendamisest ja autode kiiruse vähendamisest kuni kaugtööni.



"Me seisame silmitsi esimese ülemaailmse energiakriisiga," ütles IEA tegevdirektor Fatih Birol ELi ametnikega ühisel veebiseminaril.



Euroopa valitsused on juba kaalunud meetmeid riiklikul tasandil, et pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse mitmekesistada oma tegevust, kuid nüüd püüavad nad kaasata ka üksikisikuid.



Kokkuhoid võib olla märkimisväärne, kuna see võib vähendada igal aastal 17 miljardi kuupmeetri maagaasi ja 220 miljoni barreli nafta tarbimist – sellest piisab 120 supertankeri täitmiseks. Kodumajapidamised võiksid keskmiselt 450 eurot aastas oma energiaarvelt kokku hoida, selgub aruandest.



Ja kui tõhususmeetmeid ei võeta vastu, võivad tagajärjed olla valusad, hoiatas Birol. Kommunaalettevõtted võivad olla sunnitud tarbijatele energiatarneid normeerima.