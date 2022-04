Venemaa Lukoili kauaaegne tegevjuht astub tagasi

Alekperovist sai Lukoili president 1993. aastal. Ta on väidetavalt Venemaa rikkuselt kümnes ärimees. Sel kuul langes ta Suurbritannia ja Austraalia sanktsioonide alla, vahendab The Moscow Times .

Vaatamata ajaloolisele rollile ettevõttes, kuulus Alekperovile 31. märtsiks vaid 3,12% Lukoili aktsiatest ja veel 5,43% selle aktsiatest kaudselt, sealhulgas perekondlike usaldusfondide ja investeerimisfondide kaudu, teatas Interfax. Märtsi alguses sai Lukoilist suurim Venemaa ettevõte, kes on nõudnud Ukrainas lahingute viivitamatut peatamist ja Kremli poolt Ukrainas „sõjaliseks erioperatsiooniks” nimetatava diplomaatilist lahendust.

Väidetavalt on Alekperov sel aastal kannatanud märkimisväärset rahalist kahju. Forbesi hinnangul oli tema netoväärtus 2021. aastal 24,9 miljardit dollarit ja sellest ajast alates on see kahanenud 14,4 miljardi dollari võrra, vaatamata Ukraina sissetungi järgsest naftahinna tõusust.