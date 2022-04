Sõja ajal õlletootmine Ukrainas ei peatu. Eestiski müüdav bränd jätkab kangekaelselt tootmist

Ometi on ettevõte, mis on tuntud oma heleda lager-õlu järgi, sel kuul taas suurendanud oma õlletootmist. Kuna ettevõte võitleb logistiliste probleemidega, on tegevjuhi assistent hakanud töötama kahveltõstukiga. "Me hindame väga tema vaimu," ütles Slobodian. "Inimesed näitavad praegu oma tõelist olemust,” lisas ta. Obolon on pidanud ka rinda pistma jaemüügi sulgemise, alkoholikeelu ning kütusepuudusega. Pärast sõjaseisukorra kehtestamist veebruaris keelasid paljud kohalikud ametnikud - sealhulgas Ukraina suuremates linnades - alkoholimüügi. Märtsis tootis Obolon vaid 6,5% eelmise aasta sama kuu õllemahust. Näiteks Ohtõrka õlletehas läksid üle joogivee tootmisele kohalikele haiglatele ja laiemale avalikkusele. Kuid alkoholikeeldu leevendati kuu aega hiljem, osaliselt majanduse elavdamiseks. Aprilli esimesel nädalal tõusid Oboloni tootmismahud kogu joogivaliku mahus ja linnasetootmine peaaegu 70 protsendini eelmise aasta omast, ütles Slobodian.

Umbes 200 õlletootja enam kui 3200 töötajast lõpetas töö, et võidelda. Teised põgenesid riigist, et viia oma lapsi turvalisse keskkonda. Kolm müügimeest on tapetud, üks neist piiramisrõngas Mariupolis ja kaks Kiievi eeslinnas Butšas, kus Vene väed hukkasid süütuid tsiviilisikuid.

Kiievis kõlavad õhutõrjesireenid samaaegselt, kui Ukraina suurima kohalikule kapitalile kuuluva õlletehase Obolon president Oleksandr Slobodian räägib video vahendusel. Ta ei lähe varjendisse. "Me oleme sellest väsinud - me ei lahku. Me usume oma õhutõrje tõhususse. Me läheme teadlikult edasi tööle," ütles ta. Ta annab intervjuud kaks kuud pärast seda, kui Vene väed alustasid oma rünnakut Ukrainale, jättes enesega maha hävingu, sealhulgas tuhandeid hukkunuid. Selle aja jooksul on Euroopa suurimas õlletehases Oboloni linnaosas (Kiievi samanimelises eeslinnas) kümned töötajad ja nende perekonnad maganud hoone keldrikorruse pommivarjendis. Ettevõte kaotas kontakti meeskonnaga mõnel Venemaa okupeeritud alal. Nädalaid pärast sissetungi oli see ka tegevjuht Ihor Bulahh, kes oli lõksus Kiievi okupeeritud piirkonnas. Töötajad Oboloni enam kui 100 aastat vanas tootmisüksuses Ohtõrkas Kirde-Ukrainas olid sunnitud kustutama tulekahjusid, kui Vene väed pommitasid linna.

Sõja alguses Karpaatides puhkamas "Kui see uus agressioonilaine algas, olime Kiievist väljas. Otsustasime värske õhu kätte saada. Meil oli õnne olla eemal, sest me elame Kiievi põhjapoolses eeslinnas Butša lähedal," ütles Slobodian. "Järgmisel õhtul sõitis Vene armee läbi nende põhjapoolsete eeslinnade. Meil polnud kuhugi tagasi minna,” lisas ta.

Slobodian valiti ettevõtte töötajate poolt tegevjuhiks 33-aastasena, vähem kui kuu aega pärast 1989. aasta Berliini müüri langemist. Kolm aastat hiljem erastati kontsern töötajate väljaostu teel. "Olime noored ja entusiastlikud ning uskusime ettevõtte reformimisse. Me uskusime oma nooresse riiki," ütleb Slobodian. Ta sai 0,14 protsenti ettevõttest ja on sellest ajast alates kasvatanud osaluse üheksa protsendini.

Slobodian hakkas Oboloni tütarettevõtteid eemalt mäekülast koordineerima, lisades selle oma tavalisele strateegilisele rollile pärast seda, kui tegevjuhiga kadus sõja tõttu mõneks ajaks kontakt. Märtsis lähenesid pommirünnakud mammutlikule Kiievi õlletehasele, kuid see jäi puutumata, kuna pommitati teisi hooneid, näiteks vähem kui nelja miili kaugusel asuvat Retroville'i kaubanduskeskust.

Nüüd, kui Vene väed on pealinnast tagasi tõmbunud, on Slobodian Kiievisse tagasi pöördunud ning tegevjuht on taas turvalises paigas ja taas ettevõttega kontaktis. Kuigi tootmine suureneb, on eksport endiselt väga piiratud, kuna Venemaa blokeeris riigi sadamaid. Müük Venemaale ja Valgevenesse on üldsegi peatatud.

Slobodian ootab innukalt teatatud laevavastaste rakettide tarnimist Ukrainale Ühendkuningriigist, et see aitaks taastada juurdepääsu sadamatele. Ta lisas, et Kiiev ise on "elustumas" ja elanikud trotsivad neljatunniseid liiklusummikuid, et linna tagasi tulla.

Kuid arvestades olukorda, siis on Slobodian kindel, et ettevõte suudab ellu jääda. "Ukrainlased on väga entusiastlikud, et säilitada rahu ja jätkata võitlust. Meie seas valitseb kangekaelne meeleolu," ütles ta.

