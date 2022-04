Ehitajad saavad hakata välja nõudma saamata töötasu

Seaduse järgi peab töötaja esmalt töötasu nõudega pöörduma tööandja vastu. Kui nõuet ei ole rahuldatud nelja kuu jooksul alates täitemenetluse alustamisest, saab töötasu nõuda sellelt ettevõttelt, kes ehitustööd tellis. Nõude esitamise tähtaega lühendatakse kuuelt kuult neljale, et kiirendada töötasu kättesaamist. Töötajal on õigus nõuda oma tööandjalt kogu saamata jäänud töötasu, kuid tööandjalt alltöövõtu tellinud ettevõte vastutab vaid iga saamata jäänud kuupalga kohta ühe alampalga ulatuses, mis on praegu 654 eurot. Alltöövõtu tellijal on võimalik vältida töötasu maksmist juhul, kui ta suudab tõendada, et on käitunud korraliku ettevõtja hoolsusega, ehk ta on enne alltöövõtu tellimist kontrollinud lepingupartneri usaldusväärsust.