IKEA ja Zara avavad Venemaal uuesti oma poed?

IKEA lahkus Venemaa turult 3. märtsil. Ettevõte selgitas oma otsust tarneahelate katkestamisega. IKEA kaubamärgi all tegutses Venemaal 17 kauplust ja 8 stuudiot. „Nende jaoks on oluline pakkuda kogu kaubavalikut, praegu on seda keeruline teha. Nii pea, kui leitakse lahendus, avatakse ka kauplused. IKEA on oma poed ise ehitanud ning nende mahajätmine pole efektiivne,” sõnas ministeeriumi osakonna asetäitja Viktor Jevtuhov.