Ülo Kaasik: iga lisaeuro majandusse tuleb hästi sihtida

„Sisenesime sellesse sõja olukorda väga heas majanduse seisus,“ ütles Kaasik, märkides, et Eesti majanduses võis täheldada juba ülekuumenemise märke. SKP kasvas mullu enam kui 8%, tööjõuturul valitses tööjõupuudus ja palgad kasvasid kiiresti. Sellel aastal on oodata jooksevhindades kiire majanduskasv jätkumist, kuid kuna hinnatõusu tempo saab olema veelgi kiirem, siis majanduse reaalkasv seiskub ning oodata on isegi mõnetist langust. „See ei ole aga selline langus, mille on tinginud liiga nõrk nõudlus, mida riik peaks omalt poolt stimuleerima ja toetama,“ märkis Kaasik.