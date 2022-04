Eesti võtab kasutusele 10 000 tonni vedelkütusevaru

Aprilli alguses otsustas IEA võtta kasutusele 120 miljonit barrelit riikide naftavarusid, et rahustada Venemaa sõjategevuse tõttu pingeliseks muutunud kütuseturgu. Pool sellest kogusest ehk 60 miljonit barrelit on lubanud kasutusele võtta Ameerika Ühendriigid ning teine pool jaguneb proportsionaalselt ülejäänud riikide vahel. Eesti osaks on 74 000 barrelit ehk 10 000 tonni naftatooteid, mis moodustab neli protsenti riigi kütusevarust ja vastab ligi nelja päeva keskmise tarbimise mahule.