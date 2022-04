Eesti investeerib küberturvalisuse kiireloomulisse tõstmisse mitukümmend miljonit eurot

Ettevõtlus- ja IT-minister Andres Sutt ütles, et Eesti kübervõimekuse tõstmine on muutunud hädavajalikuks tulenevalt uutest ohtudest küberruumis. „Eilne rünnak Eesti avaliku sektori veebilehtede vastu on selge näide, et ohud küberruumis meie vastu on ehtsad ja täiesti olemas ning nende kaitset tuleb tõsiselt võtta. Eelmisel sügisel eraldati riigieelarvest 30 miljonit eurot Eesti küberturvalisuse tõstmiseks ja kriitiliste nõrkuste eemaldamiseks, ilma selleta oleks viimase rünnaku mõju olnud tõenäoliselt palju suurem. See näitab, et need investeeringud tasuvad ennast ära ja on Eesti küberruumi kaitseks vajalikud. Küberriskide juhtimine peab olema iga tippjuhi prioriteet,“ kommenteeris Sutt.