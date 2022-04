Ukraina küsib maailma riikidelt sadu miljardeid eurosid abi riigi ülesehitamisel

Šhmõhal ütles, et Ukraina on koostanud majanduse taastamise kava, mis hõlmab ka Euroopa Liiduga ühinemist. Samuti kutsus ta riike üles aitama Ukrainat laskemoona ja relvadega varustamisel ning avaldama Venemaale suuremat survet uute sanktsioonidega. Šmõhal lisas, kuidas ta on saatnud Ukraina partnerriikidele kirjad, milles palub neil annetada üks kümnendik oma eriarveldusõigustest, et toetada Ukrainat rahaliselt.