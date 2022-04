Hinnasurve Tallinna korteritele hakkab järele andma

Pindi Kinnisvara vanemmaakler ja hindaja Arik Piirisild ütles, et Tallinnas oli aasta alguses müügis enneolematult vähe, kõigest 1150 järelturu korterit. „Nüüdseks on kaupa turule juurde tulnud ja hinnaralli möödumas – praeguseks on pakkumisi juba ligi 1600 ehk enam kui kolmandiku võrra rohkem,“ ütles Piirisild.