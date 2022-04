Korterite hinnatõus on valgunud üle-eestiliseks

Võrreldes varasema hinnatipuga detsembris 2021 on indeks 0,3 protsenti madalam. Võrreldes viimaste aastate madalaima punktiga juulis 2009. aastal (624,2 €/m²) on Pindi Indeks 221 protsendi võrra kõrgemal.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et kui statistikas kõvasti sobrada, siis pole viimasel ajal kuid, kust mingit rekordit ei leiaks. „2022. aasta märtsis tehti ajaloolised korteriomandite hinnarekordid Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kohtla-Järvel, Rakveres, Raplas ja Põlvas. Ometi indeks seisab ja põhjuseks on see, et tehinguaktiivsus on odavamates piirkondades oluliselt suurenenud, samas Tallinna väga kõrgeks paisunud hinnad hoiavad aktiivsust pigem keskpärasel tasemel, jäädes üle 10 protsendi maha ka eelmise aasta märtsikuisest tehingute arvust,“ selgitas ta.