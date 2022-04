Kliendid saadetakse tagasi. Teatud jäätmeid ei saa enam jäätmete taaskasutuskeskusesse viia

Unt selgitas, et loa muudatustest tulenevalt ei saa nad enam ladestamisele suunata eelsorteerimata segaolmejäätmeid ning on sunnitud seetõttu osad kliendid väravast tagasi saatma. "Kohalike omavalitsuste korraldatud jäätmeveo raames kokku kogutud segaolmejäätmeid võtame endiselt vastu, sest need suunatakse kaasaaegsele jäätmekütuse tootmisliinile ja neist tehakse jäätmekütust. Kõigi prügilasse toodavate segamini kogutud jäätmete vastuvõtu võimekust prügilal täna ei ole ja seetõttu neid ka vastu võtta ei saa," nentis ta. Unt lisas, et kui klient toob neile sorteerimata jäätmeid, palutakse need kliendil kohapeal ära sorteerida. "Võimaldame klientidel meie sorteerimisplatsil ise oma jäätmed ära sorteerida, kuid valdav osa klientidest sellest loobub ja sõidab koos oma jäätmetega ära."

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse (TJT) töödejuhataja Andres Undi sõnul algatas keskkonnaamet 28.01.2022 omaalgatuslikult nende keskkonnakompleksloa muutmise menetluse. Ta lisas, et tänavu 12. aprillil väljastas keskkonnaamet neile muudetud keskkonnakompleksloa. "Loa muutmise käigus on loast välja võetud TJT kodulehel mainitud jäätmekoodid, mis tähendab, et neid jäätmeliike ei tohi edaspidi enam prügilasse otse ladestamisele suunata, vaid tuleb eeltöödelda," lausus Unt. Tema sõnul on jäätmekäitlejad keskkonnaametiga pikalt arutlenud ja ümarlaudasid pidanud, selgitamaks välja, miks peaksid osadele jäätmetele ladestuskoodid alles jääma, kuid kahjuks pole keskkonnaamet nende selgitustega arvestanud. Samuti on kliendid pöördunud keskkonnaameti poole küsimusega, kuhu oma jäätmed sellisel juhul viia. Klientide väitel ei oska keskkonnaamet neile vastust anda.

Undi sõnul puudub hetkel Eestis käitlustehas, kus suudetaks töödelda tekstiilijäätmeid, mistõttu on need siiamaani suunatud ilma eeltöötlemata otse ladestamisele. "Loa muutmise tulemusena neid otse ladestamisele suunata enam ei tohi. Samuti ei sobi sellised jäätmed jäätmekütuseks. Tekstiilijäätmete osas on vaja, et riik leiaks tekstiilijäätmete käitlemise osas lahendused kogu Eestile," märkis Unt ja lisas, et hetkel pole Eestis tekstiilijäätmete käitlemise võimekust. "TJT teeb omaltpoolt kõik, et taaskasutada võimalikult palju materjale. Kliendid saavad endiselt oma jäätmed meile tuua, kuid segakoormate puhul tuleb oma jäätmed enne vastuvõtmist sorteerida," kinnitas ta.

Unt lisas, et Soomes on meile lähim tekstiili- ja rõivajäätmete käitluse tehas, aga nemad võtavad vastu ainult kuivasid, puhtaid ja sorteeritud tekstiiljäätmeid, milliseid aga prügilatesse peaaegu üldse ei satu. "Tekstiil- ja rõivajäätmed, mis meile prügilasse jõuavad, on peamiselt väga määrdunud. Lisaks peavad prügilad tekstiili -ja rõivajäätmete äraandmise eest sellisel juhul peale maksma, samas kui inimesele on selliste jäätmete äraandmine suhteliselt soodne ning linna/valla ruumis asuvatesse riidekonteineritesse tasuta," märkis ta. Lisaks looks see olukorra, kus prügilad peaksid tekstiili- ja rõivajäätmete vastuvõtu hinda suurel määral tõstma, et see kataks ära käitluskulud, see aga ei tagaks kiiret probleemilahendust. Undi sõnul peaks riik looma ja toetama võimalust tekstiiljäätmete ümbertöötlustehase rajamiseks Eestisse, seejärel saaks hakata alles rääkima sellest, et inimesed ka reaalselt sorteeriksid tekstiiljäätmed liigiti.

Klientide vähenemist on keeruline hinnata

Kuus külastab Undi sõnul jäätme taaskasutuskeskust ligi 6000 klienti. "Klientide vähenemist ei oska hetkel hinnata, oleme teinud korraliku selgitustööd, kuidas nüüdsest paremini jäätmeid sorteerida, palju kliente on hakanud meile juba oma jäätmetest kirjeldust või pilte saatma. Seega saame kliendile leida parima võimaliku käitluse lahenduse," lausus Unt ja lisas, et usub, et see on suund jäätmete paremini sorteerima hakkamiseks juba nende tekkekohal.

Keskkonnaametilt ei õnnestunud kommentaari saada loo ilmumise ajaks.