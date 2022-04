Work in Estonia pakub ettevõtetele personaalset välisvärbamise nõustamisteenust

Välisvärbamise konsultatsiooniteenuse eesmärk on toetada vähese välisvärbamise kogemusega ettevõtteid, kelle värvatavad töötajad on kvoodivälised – IKT valdkonna ja iduettevõtete töötajad ning tippspetsialistid. Samuti on nimekirja lisandumas insenere palkavad ettevõtted.

„Oma kogemusest näeme, et nii tööstusettevõtted kui ka kõrgetasemelist innovatsiooni loovad iduettevõtted vajavad spetsiifiliste ja tugevate teadmistega spetsialiste, kuid ettevõtetel puudub välisvärbamise kogemus või on tiimid kohati nii väiksed, et värbamine võib jääda ettevõtte juhi õlgadele,“ räägib Work in Estonia juht Anneli Aab. „Meie eesmärk on olla selliste ettevõtete strateegiline partner kõikides välisvärbamisega seotud küsimustes.“