Macroni võit jättis aktsiaturud külmaks, peavalu pakub hoopis Hiina

"See pole üllatus. On igati loogiline, et turud on mures COVIDi olukorra pärast, kuna see mõjutab selgelt majandusaktiivsust. See mõjutab paljude kasumipotentsiaali," sõnas Goldman Sachsi Aasia aktsiate strateeg Timoty Moe väljaandele CNBC.

Hiina on üritanud viiruse levikut piirata erakordselt rangete piirangutega, reageerides iga väiksema puhangu peale. Linnade sulgemisest hoolimata pole riik lõpuni suutnud viirust siiski kontrolli alla saada, eile oli nakatunute hulk 1580 inimest. Suures pildis on see arv tagasihoidlik: suurusjärgus üks nakatunu miljoni elaniku kohta.

Koroonaviiruse nulltolerantsi tõttu on näiteks olnud viimased kuu aega oluline majanduskeskus, 25 miljoni elanikuga Shanghai sisuliselt suletud. Financial Times vahendab, et eelmise nädala lõpus teatasid kohalikud võimud, et karmistavad piiranguid veelgi. Näiteks paigaldatakse aedasid kogukondade ette, kus on teada nakatumisjuhtumid, et inimesed ei pääseks välja.

Moe lisas, et Hiina keskvõimul on kavas hakata majandust taas turgutama, sh investeerides taristusse, kuid seda ei saa juhtuda, kui majandus on suletud viiruse tõttu. Seetõttu on ka viiruse ümber toimuv keskse fookusega teema turgude jaoks. Sealjuures avaldavad piirangud ka olulist mõju naftaturgudele, kuna Hiinas toimuva tõttu väheneb sealne vajadus kütuste järele. Brenti nafta hind on täna nelja protsendiga miinuses, kaubeldes 102 dollari juures.

