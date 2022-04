Suurbritannias seati sõja tõttu sisse esimene toiduaine ostupiirang

Briti kaupmeeste konsortsiumi kõneisik ütles, et see on ajutine meede selleks, et kõigile kaupa jätkuks. Suur osa Suurbritannia päevalilleõlist tuleb Ukrainast, kuid teatud poodides kehtivad piirangud ka oliivi- ja rapsiõlile. Ketid teevad hetkel kõik, et teised tootjad hakkaks Ukraina kaupa asendama. Toiduõli hind on aastaga seal kasvanud 25% võrra.