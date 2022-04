WSJ: Twitter võib Elon Muski kätte minna sel nädalal

Osapooled arutasid Muski pakkumist pühapäeval ning kõnelustes tehti edusamme. Õhus olevaid küsimusi on aga jätkuvalt, ütlesid kõnelustega kursis olevad inimesed. Ühtlasi pole garantiid, et lõpuks kokkuleppeni jõutakse.

Eeldati, et Twitter lükkas Muski poolt 14. aprillil tehtud pakkumise tagasi ning paneb paika n-ö “mürgitableti,” millega tema osaluse edasist suurendamist takistada. Kuid uudis, et Muskil on olemas 46,5 miljardi dollari suurune rahastus, tõi Twitteri läbirääkimiste laua taha, märgib WSJ.

Pakkumist on hakanud uskuma ka turg. Kui algse pakkumise peale Twitteri aktsia langes, siis nüüd ligineb aktsia eelturul peaaegu et pakkumise hinnale. Eelturul on aktsia kerkinud üle 5% ning maksab 51,66 dollarit.

Musk tegi pakkumise 54,20 dollarit aktsia kohta, mis jääb tema sõnul ka lõplikuks. Läbirääkimistel oli üheks küsimuseks see, kui palju Musk oleks nõus maksma, kui tehing peaks siiski koost lagunema.

Väljaande sõnul kohtus Musk reedel mitme Twitteri aktsionäriga ning seletas neile enda pakkumise väärtust ning sõnas ühtlasi, et nõukogul on vaja teha “jah või ei” otsus.

Twitter teatab neljapäeval enda esimese kvartali tulemused ning siis oodatakse ettevõtte poolt toimuvale kommentaari.

Musk näeb Twitteris potentsiaali

14. aprillil tegi Musk Twitteri aktsionäridele ülevõtupakkumise ning pakkus tolle hetke aktsiaturuhinnast 18% rohkem ehk 54,20 eurot. Twitteri turuväärtuseks annaks see 43 miljardit dollarit.

Musk sõnas kirjas Twitteri nõukogule, et Twitter ei suuda praeguses vormis ei areneda ega täita oma rolli ühiskonnas ning seetõttu tuleks see muuta eraettevõtteks. "Twitteril on erakordselt suur potentsiaal. Mul õnnestub see vabastada," lausus Musk. Samas pole siiani selge tema tegevuse lõplik eesmärk ja reaalsed plaanid.