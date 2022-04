Päev börsil: Euroopas pääses punasest värvist vaid Riia

Kui Tallinna börs langes täna 0,6% ning Vilniuse börs 0,49%, siis Riia börsiindeks kerkis 0,56%. Euroopas on langusprotsendid täna jäänud 0,5 ja 2 protsendi vahele, suuremat langust suutis näidata vaid Varssavi börs. Euroopa ettevõtteid koondav STOXX 600 indeks on täna langenud 1,3%, rohkem on kukkunud toormetega (nagu puit, metallid) seotud ettevõtete aktsiad.

Täna oli tegemist languse jätkumisega: hommikul kukkusid järsult, enam kui 5%, Hiina indeksid, reede õhtul oli kehv päev USA börsidel. Negatiivset fooni põhjustavad nii Hiina rangete koroonareeglite mõju majandusele kui ka ootus, et Föderaalreserv on valmis astuma järsemaid samme rahapoliitika karmistamisel. Täna on USA börsid taas avanenud miinuses, kui S&P 500 on esimese pooltunniga kukkunud 1,3%, Dow Jones 1,2% ning Nasdaq Composite 0,8%.