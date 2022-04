Elon Musk ostis Twitteri ja saatis dogecoini kuule

Mõni aeg tagasi teatas Elon Musk, et ostis suurosaluse säutsuportaalis. Toona oli tehingu suurus 2,9 miljardit dollarit ja selle eest sai ta 9% Twitteri aktsiaid. Soetatud aktsiate arv oli ligi 73,5 miljonit. Musk tegi Twitteri nõukogule pakkumise, mille suurus oli 44 miljardit dollarit. Ühe aktsia hinnaks teeb see 54,2 dollarit. Viimase 5 päevaga on Twitteri aktsia kerkinud 10% ja eile sulgus ta 51,70 dollari pealt.

Musk, kes nimetab end sõnavabaduse etaloniks, on kritiseerinud Twitteri modereerimist. Ta soovib, et Twitteri algoritm, mis säutse sorteerib, oleks avalik ja ta on vastu sellele, et reklaami eest tasuvatele korporatsioonidele antakse teenuses liiga palju võimu, kirjutas Reuters.

"Sõnavabadus on toimiva demokraatia alustala ja Twitter on digitaalne linnaväljak, kus arutatakse inimkonna tuleviku jaoks olulisi küsimusi," kirjutas Musk Twitterisse.

Ühes varasemas säutsus teatas Musk: "Ma loodan, et ka minu kõige suuremad kriitikud jäävad Twitterisse, sest seda sõnavabadus tähendabki."

Reutersi teatel oodatakse, et Muski režiim tähendab vähem tsensuuri ja keelatud isikute, sealhulgas endise presidendi Donald Trumpi keelu alt vabastamist. Konservatiivid rõõmustasid leebema kontrolli üle, samal ajal kui mõned inimõiguste aktivistid väljendasid hirmu vihakõne suurenemise ees.

"Twitter kui ettevõte on alati olnud minu ainus probleem ja minu suurim kahetsus. See on olnud Wall Streeti ja reklaammudeli omanduses. Selle Wall Streetilt tagasi võtmine on õige esimene samm," säutsis Twitteri asutaja ja endine tegevjuht.

Dogecoin raketina kuule

Seda kolme sõna tahab kuulda iga doge mündi HODL-er (pika vaatega omanik – toim). Peale eilset uudist, et Musk ostis Twitter, tõusis meemimünt kiiresti. Tänaseks on münt kerkinud üle 29%, kaubeldes 15 eurosendi juures. Varasemalt käis ta välja plaani, et dogecoin'i eest võiks saada maksta Twitter Premiumi eest.