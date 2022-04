Bolt toob Euroopa tänavatele veel rohkem elektritõukerattaid

„Eelmisel aastal seadsime endale eesmärgiks, et Boltist saab kõige suurem elektriliste kergliikurite renti pakkuv ettevõte Euroopas. Praeguseks oleme selle eesmärgi selgelt täitnud – oleme oma äri Euroopas oluliselt kasvatanud, laienenud uutele turgudele ning eelmise aastaga võrreldes on tõukeratastega tehtud sõitude arv kasvanud lausa 500%,“ ütles Bolti tõukerataste tootejuht Dmitri Pivovarov.

Möödunud aastal sisenes Bolt tõukeratastega Saksamaale, kus täna saab nende teenust kasutada 54 linnas. Tänavu on juba tõukerataste rent võimalik Oslos, Göteborgis ja Torinos.

Bolt teatas, et soovivad tagada kõigi liiklejate ohtuse ja selle tulemusena on väljatöötamisel mitmed lahendused. „Näiteks katsetame lahendust, mis aitab tuvastada tõukeratastel mitmekesi sõitmist. Samuti on töös kognitiivne test, mille abil saame tuvastada alkoholijoobes sõitjaid. Eraldi plaanime välja töötada ka lahendust, mis registreeriks tõukeratastega külglibisemist ehk nn driftimist,“ märkis Pivovarov.