Prantsuse autotootja on valmis müüma oma Venemaa äri ühe rubla eest

Renault peatas Moskva tehase tegevuse märtsis ja on kaalunud sellest ajast saati AvtoVazi omandiõiguse üleandmist kohalikule investorile, et riigist lahkuda. Finantsjuht Thierry Pieton ütles eelmisel nädalal, et läbirääkimised Venemaaga AvtoVazi üle edenevad.