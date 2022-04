Euroopas on reetureid. Rublakontosid on loonud mitmed gaasiostjad

Kokku on Gazprombankis rublaarve avanud kümme Euroopa ettevõtet. Poola ja Bulgaaria gaas keerati kinni tänasest, kui kaks riiki ei olnud Putini plaaniga nõus. Gazpromi sõnul ei rikuks rublades maksmine Euroopa Liidu sanktsioone. Euroopa Liidu juristid on liikmesriikidele öelnud, et rublakonto kaudu maksmine siiski on sanktsioonide rikkumine.