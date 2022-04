EfTEN Real Estate Fund III kasvatas müügitulu

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär märtsi lõpu seisuga on 2,3%. Enamus fondi tütarettevõtete laenulepingutest on seotud ujuva intressimääraga ning vaid üks laen, mis moodustab 2% laenuportfellist, on fikseeritud baasintressimääraga. Ühe laenulepingu intressmäära tõusu riski maandamiseks on sõlmitud intressimäära vahetusleping, mis lõpeb 2023. aastal.