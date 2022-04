Tänasest suureneb Robus Groupi kaubeldavate aktsiate arv

Seega kaubeldakse alates tänasest nimetuse ROBUS nime all kokku 1 725 000 aktsiaga. "Selguse huvides, käesolev teade puudutab üksnes neid Robuse aktsiaid, mis on Card Nutrition OÜ omandis ega mõjuta avaliku pakkumise käigus investoritele jaotatud aktsiaid, mis on juba kauplemisele võetud," teatati börsiteates.