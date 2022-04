Esimeses kvartalis ei valminud Arco Varal ühtegi uut arendust

Arco Vara teenis esimeses kvartalis 302 000 eurot müügitulu ning 16 000 eurot puhaskasumit. “Majandustulemuses peegeldub lihtsalt tõsiasi, et aasta esimestel kuudel ei valminud meil ühtegi objekti. Käesolevas kvartalis on seevastu valmimas kaks kortermaja. Vastavalt hüppavad kohe ka müügitulu ja kasumi numbrid,” selgitas Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe ettevõtte tegevuse tsüklilisust.

“Oluline muudatus on oma ehituse peatöövõtu ettevõtte Arco Tarc asutamine, tänu millele saame tagada oma arendustele efektiivse ehitustegevuse. Arco Tarc meeskonnas on tänaseks tööl viis oma ala spetsialisti, kelle esimeseks objektiks on Kodulahe Rannakalda etapp,” rääkis Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe.

Niinemäe sõnul tuleb Arco Varal premium klassi Rannakalda arenduse juures silmas pidada nii müügimahtusid kui ka ehitushindu. “Arvestades, et ehitushindade kõikumine mõjutab ka müügihindasid ja majade valmimine on planeeritud 2024. aasta algusesse, siis eelmüügiga me kiirustada ei plaani. Oleme projekti algusfaasis sõlminud müügilepinguid ligikaudu 30 protsendile kogumahust ning jätkame rahulikus tempos.” Kasvavate intressimäärade taustal saab tegevjuhi sõnul rõõmustada, et Rannakalda 18-miljoniline arenduslaen Coop Pangast on sõlmitud fikseeritud intressiga ning euribori kõikumise pärast lähiaastatel muretsema ei pea.



Teises kvartalis on oodata Kodulahe aadresside Pagi 3 ja Pagi 5 kortermajade valmimist. Niinemäe kinnitusel on tööd graafikus ja käesolevaks kuupäevaks on sõlmitud eelmüügilepingud kõikidele korteritele.