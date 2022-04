Ärikliendid tõid Tallinna Veele suurema müügitulu, kuid kasum langes

Tallinna Vee dividendipoliitika kohaselt on ettevõtte eesmärk jaotada aktsionäridele dividende 50-80 protsenti ettevõtte aastakasumist. Ettevõtte nõukogu kinnitas 28. aprillil juhatuse ettepaneku teha aktsionäride üldkoosolekule ettepanek teha 2021. aasta kasumist väljamakse 0,65 eurot aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 80 protsendiga 2021. aasta puhaskasumist. Aktsia 14 euro suuruse hinna pealt annab see dividendimääraks 4,64%.