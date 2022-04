Eesti aktsionäride seas populaarse panga kasum langes, kuid intressitulu suurenes

Kontserni kulude ja tulude suhe suurenes aasta jooksul ja oli aasta lõpus 45,4%. Möödunud aastal samal ajal oli see 42,4%. Esimeses kvartalis oli omakapitali tootlus 11,5%, mida on vähem kui möödunud aastal samal ajal, mil see oli 14,2%.

"Tundub, et esilekerkivad väljakutsed muutuvad uueks reaalsuseks - niipea, kui me harjume pandeemiaga, peame reageerima Ukraina sõjale, tagama suurenenud rahvusvaheliste sanktsioonide täitmise, unustamata samas kontserni peamist eesmärki - pakkuda oma klientidele kvaliteetseid teenuseid. On rõõmustav, et klientide rahastamise maht kasvab, eluasemelaenulepingute arv on saavutamas uusi rekordeid ja renoveerimise valdkonnas oleme uhked, et oleme loonud ainulaadse rahastamisvahendi - 275 miljoni euro suuruse mitme korteriga hoonete moderniseerimisfondi, mida on kavas kasutada kuni 600 vana hoone renoveerimiseks, parandades sellega 16 000 majapidamise elamistingimusi," ütles Šiaulių Bankase tegevjuht Vytautas Sinius.