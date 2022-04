EfTENi uus fond tegi aprillis 3 miljoni eest investeeringuid ja maksab dividende

„Märtsis hakkas fondile rahavoogu tootma veebruari lõpus soetatud büroohoone Vilniuses. Hoone kõik rendilepingud on indekseeritud Leedu tarbijahindade kasvuga, mis ulatus märtsis aastaarvestuses 15%-ni. Tallinnas asuv Kadaka Metsapargi üürimaja, kuhu fond investeerib EfTEN Residential Fundi kaudu, on täies ulatuses välja üüritud ning Tallinna kinnisvaraturul on hetkel näha üürihindade selget kallinemist,“ ütles EfTEN Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla.

Kokku olid seisuga 31. märts 2022 EfTEN United Property Fund investeeringud hajutatud 27 erineva kinnisvaraobjekti vahel. Fondi seni suuremad investeeringud on Menulio büroohoone Vilniuses, Uus-Järveküla elamurajooni arendus ja Danske panga peahoone Vilniuses, kuhu fond on investeerinud EfTEN Real Estate Fund 5 kaudu.

Aprillis tegi EfTEN United Property Fund kaks investeeringut: soetas turult NAV-i alusel 3 miljoni euro väärtuses EfTEN Kinnisvarafondi aktsiaid ning investeeris täiendavad 132 000 eurot EfTEN Residential Fundi, et finantseerida üürimajade arendusi Kaunases ja Riias. Peale neid investeeringuid on EfTEN United Property Fundi portfellist 90% investeeritud. „Aprillis toimus kaks olulist muudatust kinnisvaraobjektides, kuhu EfTEN-i jaefond on investeerinud EfTEN Kinnisvarafond II kaudu: peale poolteist aastat kestnud renoveerimist on uksi avamas Radisson Collection Tallinn hotell ning Riia Domina kaubanduskeskuses avas Apollo Skypark Baltikumi suurima, 7000 ruutmeetril asuva vabaajakeskuse,“ sõnas Tamla.

Tamla lisas, et EfTEN United Property Fundi suuruselt teine investeering EfTEN Kinnisvarafond plaanib tänavu maksta dividendideks 14,68 senti aktsia kohta. „Vastavalt EfTEN United Property Fundi tingimustele maksab fond oma investoritele edasi 100% alusfondidest laekuvatest dividendidest.“ EfTEN United Property Fundi aktsionärid saavad umbes 0,146 eurosenti aktsia kohta, mis teeb dividenditootluseks tänase NAV hinna puhul 1,37%.

Alates fondi loomisest on fondiga liitunud 5300 investorit, kes on fondi paigutanud kokku 18,5 miljonit eurot. Fondi saab investeerida iga inimene alates 10 eurost. Fondi on investeerinud ka EfTENi juhtivtöötajad ja asutajad.