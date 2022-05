Punktid Technologies aktsiat märgiti oodatust vähem

„Täname kõiki, kes on meisse uskunud ning otsustanud Punktid grupi arengusse ja tulevikku panustada. Tänases globaalses majanduslikus olukorras on ettevõtte börsile toomine olnud kindlasti suureks väljakutseks kõikidele osapooltele, kuid sellest hoolimata ei soovi me loobuda oma ambitsioonidest laieneda uutele turgudele ja näidata ka edaspidi suurt kasvu. Usun, et börsilt kaasatav raha annab selleks hoogu juurde ja juba peagi liituvad meiega ka need, kes märkimisprotsessis sel korral kõrvaltvaataja rolli jääda otsustasid,“ kommenteeris Punktid Technologies juhatuse liige Hannes Niid.

„Mõistame, et nii mõneski potentsiaalses investoris võis segadust ja ebakindlust tekitada ajakirjanduses levinud väärarusaam, justkui tuleks enamus Punktid Technologies AS'i käibest Ukrainast, mis muidugi tõele ei vastanud. Samas usume, et need, kes vähegi teemasse süvenesid, said kas ettevõtte kirjeldusest või ajakirjandusest kiiresti vastuse, et Punktid grupil otsene side Ukraina turuga puudub ja seetõttu pole kuidagi mõjutatud ka ettevõtte käibenumbrid. Vaadates tänavuse aasta esimese kvartali kasvunumbreid, saame tõdeda, et börsiletuleku kõrvalt oleme suutnud näidata väga häid tulemusi ja kindlasti jätkame seda teed ning loodame oma praeguseid ja tulevasi investoreid juba peagi positiivselt üllatada,” lisas Hannes Niid.