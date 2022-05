Swedbank viib sisse muudatused kolmes pensionifondis

„Muudatuse eesmärgiks on aidata kaasa, et inimesed koguksid terve kogumisperioodi jooksul neile sobivas fondis. Vaatamata soovitustele koguda vanusele sobivas fondis, on siiski arvestatav kogus inimesi kas liiga konservatiivses või riskantses fondis, mis mõlemad kätkevad endas koguja jaoks arvestavat riski. Aastaid konservatiivses fondis koguv noor jääb nii ilma aktsiaturgudelt saadavalt kasvult ning riskantses fondis koguv pensionieelik või -ealine riskib kogutud pensionivara võimaliku vähenemisega ajal, kus võib olla vajadus kogutut kasutama hakata,“ ütles Swedbank Investeerimisfondid AS juht Age Petter.