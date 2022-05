Praegusel ajal enamik üürikortereid avalikku pakkumisse ei jõuagi

Sellist üürituru survet nagu praegu ei ole Eestis mitte kunagi varem kogetud. Eriti populaarsed on nn alumise otsa üürikorterid, enamik kortereid avalikku pakkumisse ei jõuagi.

Samas pole sõjapõgenikel üürikorteri leidmine eriti lihtne. Takistuseks võivad saada nii hind kui ka lepinguperiood. Appi on tulnud riik: sõja eest põgenenud ukrainlastele pakutakse vajaduspõhiselt ühekordset toetust kuni 900 eurot ning riigi omandis olevaid pindu kuni neljaks kuuks.

Lisaks Ukraina sõjapõgenikele on Eestisse põgenenud ka Venemaa kodanikke. Mul on endal kogemus, kus märtsi alguses võttis minuga ühendust Venemaalt pärit perekond, kes oli pakkinud asjad ning sõitnud Eestisse. Esialgu peatusid nad hotellis, kuid vajasid kiiresti üüripinda. Leidsime neile sobiva kodu ja loodan, et nad jäid rahule.

Tallinnas Haaberstis saab heas seisukorras 2-toalise üürikorteri ca 500 euro eest kuus, Mustamäel Ehitajate teel 3-toalise väga heas seisukorras korteri ca 550 euro eest kuus. Alla 400-500 euro on Tallinnas väga raske endale heas seisus eluaset leida. Sõjapõgenike maksevõime on oluliselt piiratum, ka selles osas on mul kogemus, kus Eestis elav ukrainlane aitas oma sugulastel Eestisse kolida ning maksab nende üürikorteri eest ise.

Võiks arvata, et Tallinnas on hinnad kõige kõrgemad, kuid Tartu üürihinnad pole sugugi odavamad. Seetõttu on aktiveerunud ka kaugemad piirkonnad, eriti hea rongi- või maanteeühendusega kohad (Rakvere ja Paide). Isegi Koeru aleviku elanikud on hämmingus, et sealsete üürikorterite hinnad hakkavad võrdsustuma Paide ja Tartu hindadega. 3-toalise remontimata korteri eest küsitakse seal suisa 300 eurot pluss kommunaalmaksed.