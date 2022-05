Aas: Elering ei arenda ise LNG-terminali, vaid loob võimalused terminali saabumiseks

Riik on täpsustamas tarbijate maagaasiga varustamist kriisiolukorras läbi maagaasiseaduse, hädaolukorraseaduse ja konkurentsiseaduse muudatuste. Eesmärk on olla paremini ettevalmistatud võimalikeks gaasi tarnete tõrgeteks.

Seadusemuudatustega sätestatakse, et kriisiolukorras läheb esmajoones käiku riigi strateegiline gaasivaru, mis plaanitakse luua 1 teravatt-tunni mahus Eesti varude keskuse juurde. Seejärel võetakse kasutusele Eleringi omandis olev kaitstud tarbijate varu. Muuhulgas on eelnõuga ka sätestatud, et gaasi süsteemihaldur Elering AS peab looma riigile LNG vastuvõtu võimekuse.