Ekspert kohaliku kasu mudelist: me ei eelda, et kohalik hakkab õlletehaselt saama tasuta õlut

Velbri räägib podcastis, et tema üks lootus ja ootus Ukraina sõja valguses oleks, et kaitseministeeriumil võimalusel veelgi kiirendaks protsessi, millega suur osa maismaa saab tuuleparkidele kehtestatud piirangutest priiks.

"Peamiselt räägime mobiilsetest radaritest, mis meie liitlaste juures on juba kasutusel. Kas kerkinud riigikaitse vajaduste ja energiajulgeoleku vajaduste raames oleks võimalik seda lähemale tuua? 2024 või veelgi varem, mitte 2025. aastal," küsib Velbri.

Samal ajal seisab ka mereala planeeringu kehtestamine, mis omakorda annaks võimaluse planeerima hakata meretuuleparke. Velbri ütleb, et ettevõtjatel on raske pikki plaane teha, kuid nüüd on olemas teadmine, et riik loodab mereala planeeringu kehtestada käeoleva aasta suveks. Realistlikult sügiseks.

"Meretuulepargi arendus on pikk protsess. Maha on võetud suur hulk vaidlusküsimusi. Väga loodan, et selle mereala planeeringu kehtestamisega avatakse tee paralleelsetele meretuulepargi arendustele."

Samal ajal valmistab riik majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Elering eestvedamisel ette ELWINDi meretuulepargi projekti, millega soovitakse eeltöö ise ära teha, et siis juba ehitusvalmis projekt enampakkumisel maha müüa.

Velbri sõnul on vastuolu kahe meretuuleparkide arendamise lähenemise vahel. Eesti on lähtunud seni sellest, et kõigile on merealad avatud. Esimene huviline saab ala broneerida ja alustada menetlusega. Seejärel tulevad hindamised ja aredusprotsess. Mitmed riigid on lähenenud teisiti. Ka Leedu.