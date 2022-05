Euroopa Liit süüdistab Apple'it turupositsiooni kuritarvitamises

ELi täitevorgan teatas eile, et on saatnud Apple'ile süüdistuse, milles kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas ettevõte on kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit. Süüdimõistmisel võib oodata iPhone'i tootjat suur trahv ja avamine Apple Pay tehnoloogia teistele arendajatele. Kui Apple tunnistatakse süüdi, võib talle määrata trahvi kuni 30% oma mobiilimaksete ja sellega seotud teenuste tuludest, vahendas Wall Street Journal. Kas see rakenduks ainult Euroopas või laiemalt, pole teada.

Euronewsi teatel ütles komisjon, et Apple Pay on ülekaalukalt suurim NFC tehnoloogiapõhine mobiiline rahakott turul ja süüdistas ettevõtet selles, et ta keelab teistele juurdepääsu antud tehnoloogiale. Säärane teguviis mõjub konkurentidele tõrjuvalt ning toob kaasa vähem innovatsiooni ja väiksema valiku tarbijate jaoks iPhone'i mobiilsete rahakottide puhul.

"Meil on andmeid, et Apple piiras kolmandate osapoolte juurdepääsu põhitehnoloogiale, mis on vajalik konkureerivate mobiilsete rahakottide lahenduste arendamiseks Apple'i seadmetes," ütles ELi monopolivastase võitluse juht Margrethe Vestager, kes ühtlasi teatas Apple'i vastu tehtud süüdistusest oma Twitteri kontol.

Apple'i avalduses seisis, et jätkab koostööd Euroopa komisjoniga, kuna nende eesmärk on tagada Euroopa tarbijatele juurdepääs nende valitud maksevõimalusele turvalises keskkonnas, vahendas Euronews.

"Apple Pay on loodud selleks, et pakkuda kasutajatele lihtsat ja turvalist võimalust oma olemasolevate maksekaartide digitaalseks kasutamiseks ning pankadele ja teistele finantsasutustele võimalust pakkuda oma klientidele kontaktivabasid makseid," ütles ettevõte.

"Apple Pay on vaid üks paljudest Euroopa tarbijatele kättesaadavatest maksevõimalustest ning on taganud võrdse juurdepääsu NFC-le, kehtestades samal ajal valdkonna juhtivad standardid privaatsuse ja turvalisuse osas."