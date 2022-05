Veriffi endiste töötajate loodud värske idufirma kaasas märkimisväärse summa eelseemneraha

Reiterate on asutatud meeskonna poolt, kes varem Veriffis enimmüüdud tooteid ehitas. Nüüd on tiim lahendamas kiiresti kasvavate finantsvaldkonna ja makseteenuseid tarbivate ettevõtete üht suurimat väljakutset tänapäeva keeruliste hinnakujundusmudelite haldamisel. Ettevõte pakub koodivaba keskkonda, kus luua automaatseid hinnakalkulatsioone suure hulga klientide ning mahukate lepingute jaoks.

Kui finantsmodelleerimise turg on valdavalt keskendunud müügipoolsete väljakutsete lahendamisele, siis Reiterate on võtnud suunaks lahendada lisaks finantsteenuseid müüvatele ettevõtetele ka ostjapoolsed raskused teenuse kasutuse kontrollimisel. Uus investeering toetab Reiterate’i plaane kasvatada inseneride ja tootearenduse meeskonda, et viia ellu visiooni toote täiustamisest tehisintellektiga ning suurendada kliendibaasi Suurbritannias ja üle Euroopa.