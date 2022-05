Küsitlus näitab, kuidas TikTok on Eestis enda rüppe haaranud nii noored täiskasvanud kui ka pensionärid

Elisa klientide seas läbi viidud uuringust lähtub, et traditsioonilise teleteenusele lisaks on inimesed endale huvipakkuvat meelelahutust leidmas järjest erinevamatest kanalitest. Kuigi igapäevaselt vaatab telekat ligi 80% vastanutest, siis ligi viiendik inimesi kasutab juba täna voogedastusteenuseid, näiteks Elisa Huubi või Netflixi isegi rohkem kui traditsioonilist teleteenust ning erinevad vanusegrupid on enda jaoks leidnud ka laia hulga teisi teenuseid, kust endale meelepärast sisu otsida.

Enimkasutatud meelelahutusplatvormideks on Eestis tele- ja striiminguteenuste kõrval YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit, Twitch ning Tinder. Seejuures kasutab YouTube’i enam kui kolm viiendikku ning Facebooki enam kui kolmveerand vastajatest. Kui kaks suuremat teenust on menukad pea kõikide vanuserühmade seas, siis joonistuvad teiste platvormide vahel välja selged erinevused.

“Tulemustest on selgelt näha, et mida noorem on vastaja, seda rohkem erinevaid teenuseid ta kasutab. Näiteks leiab 18-29-aastaste puhul seitse erinevat platvormi, mida kasutab vähemalt 10% vastajatest, samas kui 49-aastaste ja vanemate seas on sellise menukusega platvorme vaid kolm,” kommenteeris tulemusi Elisa meelelahutusteenuste valdkonna juht Kertu Popp.

Nooremate seas löövad suuremate platvormide kõrval erilisi laineid TikTok, Snapchat ja Twitch, seejuures on tegu ka ainsa vanuserühmaga, mille esindajad on enda jaoks laialdaselt üles leidnud Redditi. 60+ vanuserühmas suudab YouTube’i ja Facebooki kõrval ainsa platvormina väga tugevaid tulemusi näidata vaid Instagram.

“On aga huvitav näha, et veel hiljuti paljude inimeste jaoks võõras tundunud TikTok on kanda kinnitanud juba kõigi vanuserühmade esindajate seas. Mõistagi on selle kasutus kõrge noorte seas, kuid ka üle 60-aastastest kasutab TikToki enam kui viis protsenti vastajast, samas kui kauem turul olnud Snapchati kasutab selles vanuserühmas vähem kui protsent vastajatest,” märkis Popp.