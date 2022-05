Aas: välismaalaste seaduse ja laevade infosüsteemiga loodetakse tuua kaubalaevu Eesti lipu alla

„Möödunud nädalal tõusis meedias esile erinevate metoodikatega koostatud andmestikke, mis kujutasid Eesti sadamates ja merel toimuvat kui nafta impordi suurenemisena. Samal ajal tegime väljavõtte riiklikust elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) andmebaasist, mis näitas, et reaalsus on teine. Mahud on pigem kukkunud või jäänud samaks,“ ütles meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand.

Andmete erinevus ajakirjandusest läbi käinud tabelite ja riikliku statistika vahel võib olla tingitud valitud metoodikast, kus kokku on liidetud nii sisenevad kui ka väljuvad kogused. Samas tuleb eristada Venemaalt viimaste kuu jooksul Eestisse toodud ja Eestist väljaläinud koguseid. „Eestisse toodud kogused on üldjoontes vähenenud, mistõttu saab järeldada, et Eestist väljaläinud kogused on varud, mis on siia tarnitud enne sõda ja piiranguid. Sarnast olukorda oleme näinud Venemaa kaupade müügiga poodides – laovarud müüakse maha,“ selgitas Läänerand.