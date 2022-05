First Northi börsifirma täiendav rahakaasamine kukkus läbi

Suurkase kinnitusel on ettevõtte tugevuseks sellest hoolimata toimiv ärimudel ja huvi nii kodu- kui välisturgudel. “Pakkumisest saadava tulu kasutame ettevõtte edasisteks tegevusteks, mis on seotud plaanitud tootearendusega ja laienemisega uutele turgudele. Meie ülekäiguradasid leiab juba Tallinnast, Tartust, Viimsist ja Haapsalust ja lähiajal on lisandumas Saue, Kuressaare ja Narva-Jõesuu ning osaleme kindlasti ka uuel Põlva nutitee hankel. Lisaks on käimas mitmed pilootprojektid välisturgudel,” sõnas Suurkask pressiteate vahendusel. “Suureks tugevuseks peame ka seda, et asjade interneti ja autonoomsete süsteemide arendaja Krakul, mille väärtus meie hinnangul tänases aktsiahinnas veel ei peegeldu, on osa Bercmani grupist. Tänu nendele asjaoludele suurendasime hiljuti tänavust käibeprognoosi 2,4 miljonile eurole ja järgmise aasta prognoosi 4 miljonile eurole.”