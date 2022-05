Eesti idusektori tänavused rahasüstid ületasid eile miljardi euro piiri

Soraineni idufirmade tiimi juht Mirell Prosa, kelle õigusnõule toetuvad teiste seas hiljuti raha kaasanud Bolt, Veriff, Montonio, Aurelia ja Reiterate, usub idusektori jätkuvat kasvu Ukraina sõjast hoolimata. „Kuigi sõja mõju on veidi tunda ka selles valdkonnas, näeme siiski, et tehingud jätkuvad nii Euroopa kui USA investoritega. Kui 2020. aastal kaasati terve aasta peale 464 miljoni eurot, siis 2021. aastal maht kahekordistus, jõudes 962 miljoni euroni. Sel aastal on kasv olnud veelgi kiirem ning juba nelja kuuga on kogu eelmise aasta maht ületatud,“ selgitas Prosa.