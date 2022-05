Musk viib Twitteri börsilt ära, et see hiljem tagasi börsile tuua

Nimelt on väljaande allikate kohaselt Musk öelnud, et plaanib teha peagi uuesti Twitteri IPO ehk viia firma tagasi börsile kõige varem kolm aastat pärast ettevõtte ostmist. Pärast ostu on tal kavas ettevõtte börsilt ära viia, et teha seeläbi firmas suuremaid muutusi, sh muuta see kasumlikumaks. Näiteks märkis ta eile Twitteri säutsus, et sotsiaalmeediaplatvorm jääb tavalistele inimestele alati tasuta teenuseks, kuid valitsuse esindajaid ja kommertstegijaid võib ees oodata väike tasu platvormi kasutamise eest. Muski ost peaks lõpule jõudma selle aasta teises pooles, oodates nii aktsionäride kui regulaatorite heakskiitu.