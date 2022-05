Majutusteenust pakkuv Airbnb teatas eile oodatust parematest tulemustest, kui esimeses kvartalis tehti esimest korda enam kui 100 miljonit broneeringut, vahendab CNBC. Firma on samamoodi optimistlik tuleviku osas, panustades sellele, et reisimismahtudes võib näha edaspidi tugevat taastumist. Senisel taastumisel on mänginud olulist rolli pikemad majutusperioodid.