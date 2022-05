Toitu tellitakse aina enam õhtuti ja öösel

Wolt Baltikumi juht Liis Ristali sõnas, et Tallinnas ja Tartus kasutab nende platvormi kokku tuhatkond restorani ja neist umbes kolmandik on nädalavahetustel ka hilistel õhtutundidel avatud. Tarbijakäitumine näitab tema sõnul selgelt, et hilistel tundidel on toidu järele nõudlust ja seetõttu muutis ettevõte hiljuti Tallinnas ja Tartus toidu kohaletoomise kellaaega, mis nihkus reedel ja laupäeval kella kolmeni öösel.

"Kui võrrelda tellimuste arvu päevaste tellimustega või õhtuse nii-öelda tipptunniga, siis see nõudlus on oluliselt madalam, aga tellimuste arv on arvestatav - Tallinna ja Tartu inimesed on hilisõhtusest söögist huvitatud," sõnas Ristal. "Oleme ka restoranidel soovitanud katsetada pikemaid avamisaegu ja alles hiljuti kinnitas üks restoranipartner, et tõepoolest, nädalavahetusel alates kella 23 on väga palju tellimusi," lausus Wolti juht. Bolt Foodi Eesti juht Jaagup Jalakas märkis, et öösiti tellitakse märksa vähem, kuna paljud toidukohad on siis kinni, kuid kuna nende platvormil olevate restoranide arv pidevalt kasvab, kasvab ka öösiti toitu pakkuvate toidukohtade arv.

Toitlustust pakkuvate tanklakettide esindajad ütlesid, et koroonakriis muutis inimeste tarbimisharjumusi, ööelupiirangud vähendasid öiste klientide liikumist ja tarbimist igal pool. Circle K Eesti kaubandusdirektori Diana Veigeli sõnul ei ole sellele vaatamata näha müüginumbrites märkimisväärset erinevust võrreldes koroonaeelse ajaga. Olerexi tegevjuht Piret Miller märkis, et osa konkureerivaid toidukohti on tegevuse lõpetanud, kriis on inimeste tarbimisharjumusi muutnud, kuid tanklad on pakkumist mitmekesistanud. Vanalinna söögikohti on valusaimalt löönud turistide puudus, nüüdseks on turistide arv taas suurenenud, kuid koroonaeelse, 2019. aasta tasemele pole käive tõusnud, vaid jääb sellest paarkümmend protsenti allapoole.

